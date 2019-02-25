Плата за детские сады повысится в Нижнем Тагиле с 1 июня

Постановление от 20 февраля подписал глава города Владислав Пинаев. Согласно документу тагильчане будут платить за детские сады 2 169 рублей, таким образом оплата повысится на 89 рублей.

По Свердловской области плата была увеличена с 1 января 2019. Ранее в Нижнем Тагиле плата за пребывание детей в садиках повышалась на 80 рублей 1 июня 2018 года.