Продававшие поддельные трудовые книжки сайты обнаружены невьянской прокуратурой
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pixabay.com
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В ходе мониторинга сети Интернет невьянские прокуроры выявили около десятка сайтов, на которых предлагалось приобрести фальшивые трудовые книжки.
Сайты, обнаруженные прокурорами, предлагали приобрести поддельные трудовые книжки с необходимым трудовым стажем без фактического трудоустройства или внести изменения в уже существующий документ.
Результаты прокурорской проверки были направлены в суд, который признал обнаруженные сайты источниками, распространяющими незаконную информацию. Судебные решения затем направили в Роскомнадзор, который заблокировал доступ к сайтам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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