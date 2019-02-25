Пьяный водитель-рецидивист из села Байкалово отправится в колонию на 10 месяцев

6 октября 2018 года сотрудники дорожной полиции задержали жителя села Байкалово на 16 километре автодороги «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» в состоянии алкогольного опьянения. На требование сотрудника ДПС о прохождении медицинского освидетельствования водитель ответил отказом.

В результате проверки выяснилось, что в момент задержания у мужчины уже имелась непогашенная судимость за аналогичные преступления 2017 года, и он не имел права управления транспортным средством.