Пьяный водитель-рецидивист из села Байкалово отправится в колонию на 10 месяцев
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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Житель села Байкалово, неоднократно управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, следующие 10 месяцев проведёт в колонии общего режима. Последнее преступление он совершил, имея непогашенную судимость за совершение двух аналогичных.
6 октября 2018 года сотрудники дорожной полиции задержали жителя села Байкалово на 16 километре автодороги «с. Байкалово – с. Туринская Слобода – г. Туринск» в состоянии алкогольного опьянения. На требование сотрудника ДПС о прохождении медицинского освидетельствования водитель ответил отказом.
В результате проверки выяснилось, что в момент задержания у мужчины уже имелась непогашенная судимость за аналогичные преступления 2017 года, и он не имел права управления транспортным средством.
22 февраля 2019 года Байкаловский районный суд приговорил мужчину к 10 месяцам заключения в колонии общего режима и лишил его права управлять автомобилем на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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