«Счастливая двойка»: тагильский прокурор Владимир Мартынов любит и футбол, и хоккей

Владимир Владимирович, что это за турнир такой – на кубок генпрокурора России?

- До этого проходили такие кубки между регионами или республиками. Этот турнир на кубок генерального прокурора России Юрия Чайки, посвященный 25-летию Конституции РФ, проходил 16 февраля. На льду были как любители хоккея, так и профи - чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр, а также обладатели Кубка Стэнли и звёзды отечественного хоккея. Это была серия матчей между работниками прокуратуры. Первым мы отыграли гала-матч, потом прошли ещё три матча между командами генпрокуратуры и федеральных округов. Наша команда УрФо выиграла у Северо-Западного округа, но уступила Сибирякам, которые по итогам игры стали первыми, и Приволжскому ФО. Кстати, от одного из коллег последней команды я получил по лицу (смеётся).

Фото: TagilCity.ru

Как это произошло?

- Случайно, как и всегда в хоккее – визор на шлеме моего коллеги ударил меня по носу, теперь небольшая ссадина.

Вообще, говорят, хоккей – это травмоопасный спорт.

- Ну, трус не играет в хоккей. Большинство из тех, кто держал в руках клюшку и занимался этим видом спорта – это порядочные, честные, трудолюбивые люди. Хоккей формирует характер, прививает целеустремлённость и настойчивость. Эти качества мне очень помогают в работе прокурора.

Как вы оказались в составе одной из команд?

- Я уже три года занимаюсь организацией хоккейного прокурорского сообщества на территории УрФО. Поэтому, видимо, меня и позвали на матч. Помимо этого, был и возрастной ценз – член команды должен отработать в ведомстве не менее десяти лет. Большинство из игравших были в звании генералов (У Владимира Владимировича звание полковника юстиции).

Вы занимаетесь хоккеем с детства?

- Не совсем, на лёд я пришёл поздно – в 14 лет. В этом возрасте некоторые уже заканчивают карьеру хоккеиста.

Почему Вы решили заниматься хоккеем, а не футболом, например?

- Почему же – я с детства занимался как раз футболом. Даже был чемпионом области в составе команды из Нижней Салды. Потом мы стали чемпионами турнира «Кожаный мяч», и заняли четвёртое место в общероссийских соревнованиях. А потом меня заметил мой будущий хоккейный тренер Евгений Владимирович Танкиевский. Он предложил мне сменить вид спорта, пообещав, что за год поставит меня на лёд и научит играть, если я этого захочу. И он во мне не ошибся – понимаете, я на лёд вообще ни разу не выходил. Даже на коньках не стоял. Начались безумные тренировки по два раза в день – через год я уже поехал на всероссийский турнир, потом был чемпионат первенства России среди команд класса Б. Я был лучшим среди мужчин в первенстве области.

Фото: TagilCity.ru

Почему тогда вы решили стать прокурором, если намечалась блестящая спортивная карьера?

- После школы хотел поступить в университет физкультуры, но не сложилось. Ушёл в армию. Служил во Владивостоке в военно-морском флоте. И будучи ещё в армии увидел объявление о наборе студентов в Свердловский юридический институт. Решил поступить на судебно-прокурорский факультет. Готовился всё лето – вступительные экзамены были в августе, и поступил. Во время учёбы спорт тоже не бросил – занимался летом футболом, зимой – хоккеем. Сейчас уже 10 лет живу в Новоуральске – там играю за команду «Кедр» ветеранов новоуральского хоккея. Не забываю и о своей родине – скоро в Нижней Салде также пройдёт турнир ветеранов. Буду в нём участвовать.

Получается, что ваша семья живёт в Новоуральске? То есть, Вы каждый день ездите на работу оттуда?

- Именно так. Нижний Тагил не так уж и далеко от Новоуральска. Дорога, конечно, выматывает, но к такому графику жизни привыкаешь. Остаётся время и на тренировку, и на семью.

А тренируетесь Вы где?

- Дома, в Новоуральске. Эти тренировки помогают поддерживать форму.

А что так привило любовь к хоккею, помимо тренера? Мода?

- Да, действительно, в хоккей в мои 14 было играть модно. Это был стык двух хоккейных эпох советского союза – великой тройки Харламов, Петров, Михайлов и пятёрки Ларионов, Крутов, Макаров, Фетисов и Касатонов. Кстати, именно Вячеслав Фетисов был моим кумиром. Его «двойка» стала для меня счастливой – под этим номером я играл на чемпионате на кубок прокурора РФ Юрия Чайки. Я открыл счёт и сделал результативную голевую передачу во втором тайме.

Владимир Мартынов на хоккейном матче на кубок генерального прокурора Видео Видео: телеканал КХЛ, официальный сайт КХЛ

Футбол забросили или нет?