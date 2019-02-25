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«Счастливая двойка»: тагильский прокурор Владимир Мартынов любит и футбол, и хоккей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Счастливая двойка»: тагильский прокурор Владимир Мартынов любит и футбол, и хоккей

Сегодня, 09:43ОбществоКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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