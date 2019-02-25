Школы, ФАПы и спортобъекты: майский Указ Президента РФ выполняется в Нижнем Тагиле

Выполнение целевых показателей майского Указа Президента России обсудили на совещании, которое провел мэр города Владислав Пинаев.

В рамках направления «Образования» в городе строится школа на Муринских прудах на ГГМ, также спроектировано ОУ в районе «Александровский-1». Образовательные учреждения позволят перевести тагильских школьников на односменный режим обучения.

68 млн рублей выделены на строительство спортобъектов, реализацию областного проекта «Спорт – норма жизни», расширение ГТО. Помимо этого, в 2019 году запланированы 39 млн рублей на командировки юных спортсменов.

В сфере здравоохранения ведутся переговоры с профильными региональными министерствами. В 2019 году запланировано открытие ФАП в поселке Висимо-Уткинск, планируется организация фельдшерско-акушерского пункта в селе Верхняя Ослянка. Для улучшения здравоохранения будет приобретен аппарат МРТ для детской ГБ.

В рамках программы «Комфортная городская среда» намечены сроки реализации проекта по благоустройству общественных территорий. В планах муниципалитета – повышение качества питьевой воды.