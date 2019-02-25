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Школы, ФАПы и спортобъекты: майский Указ Президента РФ выполняется в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школы, ФАПы и спортобъекты: майский Указ Президента РФ выполняется в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:25ОбществоФото: kremlin.ru
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