Школы, ФАПы и спортобъекты: майский Указ Президента РФ выполняется в Нижнем Тагиле
Указ Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года выполняется в Нижнем Тагиле. В настоящее время запланированы и реализованы проекты по строительству школ, ФАПов, спортобъектов.
Выполнение целевых показателей майского Указа Президента России обсудили на совещании, которое провел мэр города Владислав Пинаев.
В рамках направления «Образования» в городе строится школа на Муринских прудах на ГГМ, также спроектировано ОУ в районе «Александровский-1». Образовательные учреждения позволят перевести тагильских школьников на односменный режим обучения.
68 млн рублей выделены на строительство спортобъектов, реализацию областного проекта «Спорт – норма жизни», расширение ГТО. Помимо этого, в 2019 году запланированы 39 млн рублей на командировки юных спортсменов.
В сфере здравоохранения ведутся переговоры с профильными региональными министерствами. В 2019 году запланировано открытие ФАП в поселке Висимо-Уткинск, планируется организация фельдшерско-акушерского пункта в селе Верхняя Ослянка. Для улучшения здравоохранения будет приобретен аппарат МРТ для детской ГБ.
В рамках программы «Комфортная городская среда» намечены сроки реализации проекта по благоустройству общественных территорий. В планах муниципалитета – повышение качества питьевой воды.
В 2019 году 23 дороги вошли в перечень дорог, подлежащих капремонту. Также в Нижнем Тагиле намечены мероприятия по переселению жителей города из ветхого жилья, информирует пресс-служба администрации города.