Слушания по делу обвиняемого в изнасиловании 12 девушек начались в Екатеринбурге

По версии следствия, 48-летний житель Екатеринбурга совершал преступления в период с 19 декабря 1992 года по 17 августа 2014 года. Злоумышленник нападал вблизи транспортных развязок и автомобильных мостов. Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям «Убийство», «Изнасилование» и «Разбой».

Полицейским удалось установить личность задержанного — это местный житель 1970 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления. Подозреваемый собирался покинуть страну. МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тыс. человек. Преступления, совершенные злоумышленником, о котором идет речь, не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе всего четырех оперативников ГУ МВД России по Свердловской области, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Руководитель пресс-службы сообщил, что расследованием дела занимались начальник Управления уголовного розыска полковник Александр Мазаев, руководитель убойного отдела полковник Алексей Искоренков, его заместитель подполковник Владимир Мерзляков и оперуполномоченный капитан Иван Перепёлкин.