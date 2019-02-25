Тагильские молодогвардейцы извинились за «поздравление оккупантов»

24 февраля тагильские молодогвардейцы разместили в своем паблике в соцсети пост о поздравлении волонтерами ветеранов с Днем защитника Отечества. В тексте была допущена ошибка.

Через сутки молодежная организация исправила «оккупантов» на «борцов с оккупантами», извинившись на «досадную редакционную опечатку».

Мы приносим свои извинения перед людьми, чьи чувства были задеты. Мы относимся с почтением и уважением ко всем нашим ветеранам и защитникам Отечества. Ошибка на странице была исправлена,сообщается в новом посте.