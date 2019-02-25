Тагильские молодогвардейцы извинились за «поздравление оккупантов»
Сегодня, 15:03ОбществоФото: pixabay.com
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НТМО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» принесла свои извинения за «редакционную ошибку», допущенную в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 февраля тагильские молодогвардейцы разместили в своем паблике в соцсети пост о поздравлении волонтерами ветеранов с Днем защитника Отечества. В тексте была допущена ошибка.
Среди героев дня оказались труженики тыла, фронтовики и оккупанты, говорилось в сообщении организации.
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Через сутки молодежная организация исправила «оккупантов» на «борцов с оккупантами», извинившись на «досадную редакционную опечатку».
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Мы приносим свои извинения перед людьми, чьи чувства были задеты. Мы относимся с почтением и уважением ко всем нашим ветеранам и защитникам Отечества. Ошибка на странице была исправлена,сообщается в новом посте.
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