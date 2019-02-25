Замначальника уголовного розыска отдела полиции в Екатеринбурге отправлен под арест
Сегодня, 17:16ОбществоФото: pixabay.com
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24 февраля в Екатеринбурге заключен под арест заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции №4. Также под стражу взят сотрудник УВД.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники правоохранительных органов подозреваются в вымогательстве денег у наркоторговцев в обмен на покровительство, а также в похищении человека.
24 февраля Ленинский районный суд назначил полицейским меру пресечения. Замначальника арестован до 21 апреля, сотрудник УВД – до 20 апреля. СУ СКР, УМВД по УФСБ отказались комментировать информацию о спецоперации, сообщает Znak.com.
Напомним, 22 февраля в Екатеринбурге были задержаны четверо полицейских по подозрению в вымогательстве денег.
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