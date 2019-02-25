Замначальника уголовного розыска отдела полиции в Екатеринбурге отправлен под арест

Сотрудники правоохранительных органов подозреваются в вымогательстве денег у наркоторговцев в обмен на покровительство, а также в похищении человека.

24 февраля Ленинский районный суд назначил полицейским меру пресечения. Замначальника арестован до 21 апреля, сотрудник УВД – до 20 апреля. СУ СКР, УМВД по УФСБ отказались комментировать информацию о спецоперации, сообщает Znak.com.