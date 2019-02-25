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Замначальника уголовного розыска отдела полиции в Екатеринбурге отправлен под арест
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Prison 553836 340

Замначальника уголовного розыска отдела полиции в Екатеринбурге отправлен под арест

Сегодня, 17:16ОбществоФото: pixabay.com
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