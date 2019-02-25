Житель Режа приговорен к 2 годам колонии за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей
Житель Режа осужден на два года за хищение нефти из нефтепровода на сумму более 4 млн рублей.
Мужчина входил в состав преступной группировки, которая занималась хищением нефти из нефтепровода, расположенного на территории Верхотурского ГО.
Злоумышленники разработали схему, согласно которой участники банды подбирали места врезок в нефтепровод, после чего подгоняли автоцистерну объемом 9 тонн и сливали нефть.
После этого мужчины продавали нефть в Челябинске под видом топлива для печей. Группировка занималась незаконной деятельностью больше года. В феврале 2018 года участники банды были задержаны.
Доказано, что подсудимый принимал участие в 23 эпизодах хищения 200 тонн нефти на сумму 4 млн рублей. В обязанности мужчины входило открывать шаровый кран высокого давления и закрывать его по мере наполнения цистерны.
Суд приговорил его к 2 годам колонии. Уголовные дела в отношении трех участников преступной группировки, в том числе организатора, направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.