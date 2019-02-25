Житель Режа приговорен к 2 годам колонии за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей

Мужчина входил в состав преступной группировки, которая занималась хищением нефти из нефтепровода, расположенного на территории Верхотурского ГО.

Злоумышленники разработали схему, согласно которой участники банды подбирали места врезок в нефтепровод, после чего подгоняли автоцистерну объемом 9 тонн и сливали нефть.

После этого мужчины продавали нефть в Челябинске под видом топлива для печей. Группировка занималась незаконной деятельностью больше года. В феврале 2018 года участники банды были задержаны.

Доказано, что подсудимый принимал участие в 23 эпизодах хищения 200 тонн нефти на сумму 4 млн рублей. В обязанности мужчины входило открывать шаровый кран высокого давления и закрывать его по мере наполнения цистерны.