Житель Талицы отправится в колонию на 1 год за пьяную езду

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В Талице местный житель приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы за пьяную езду.
В сентябре 2018 года мужчина, находясь за рулем, был остановлен сотрудником ГИБДД и отказался проходить медосвидетельствование. Ранее он был судим дважды за аналогичны преступления, при этом предыдущие судимости не погашены.
Суд вынес приговор, согласно которому обвиняемый приговорен к 1 году и 3 месяцам колонии и лишен права управления автомобилем на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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