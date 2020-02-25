Экс-глава ФСИН Александр Реймер выпущен на свободу по УДО
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Александр Реймер, занимавший должность главы ФСИН с 2009 по 2012 годы, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Он был осужден в 2017 году за мошенничество при закупке электронных браслетов для арестантов, пишут «Новые известия».
В итоге бывший генерал-полковник отсидел из восьми лет, назначенных ему судом, менее пяти. Реймера задержали в 2015 году уже после отставки по подозрению в закупке по завышенной цене электронных браслетов для заключенных под домашним арестом. Ущерб от действий Реймера оценен в 2,5 млрд рублей. При этом суд назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей, а вскоре он и вовсе был отменен.
20 февраля в Центральном районном суде Калининграда удовлетворено ходатайство Александра Реймера об УДО.
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