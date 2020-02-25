Niletto, Драгни и PLC хотят отдать деньги с концерта в Екатеринбурге девочке со СМА

Изначально планировалось, что средства будут переданы на лечение Ани Новожиловой — екатеринбурженки с этим же диагнозом, но позже тало известно, что родители ребенка смогли собрать нужную сумму на лечение. Организаторы выступления решили помочь другому ребенку.

Лиза Краюхина проживает в деревне Боярка в Свердловской области. Родители девочки отчаялись найти средства на покупку самого дорогого в мире лекарства и написали письмо с просьбой о помощи президенту Америки Дональду Трампу. Инъекцию препарата Zolgensma необходимо сделать, пока малышке не исполнилось два года.