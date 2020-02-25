Niletto, Драгни и PLC хотят отдать деньги с концерта в Екатеринбурге девочке со СМА
Сегодня, 13:03ОбществоФото: Страница Niletto в соцсети
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В Екатеринбурге организаторы концерта Live Anyuta Fest, в котором примут участие Niletto, Драгни, PLC, BOGÁCHI, намерены передать вырученные от мероприятия деньги девочке со СМА, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Изначально планировалось, что средства будут переданы на лечение Ани Новожиловой — екатеринбурженки с этим же диагнозом, но позже тало известно, что родители ребенка смогли собрать нужную сумму на лечение. Организаторы выступления решили помочь другому ребенку.
Лиза Краюхина проживает в деревне Боярка в Свердловской области. Родители девочки отчаялись найти средства на покупку самого дорогого в мире лекарства и написали письмо с просьбой о помощи президенту Америки Дональду Трампу. Инъекцию препарата Zolgensma необходимо сделать, пока малышке не исполнилось два года.
Благотворительный концерт состоится 1 марта в «Теле-Клубе» в Екатеринбурге.
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