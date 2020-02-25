Профсоюз образования России предложил ввести штрафы за оскорбление педагогов

Законопроект создан для защиты прав учителей. Он предполагает штраф за ненадлежащее воспитание ребенка родителями в размере двух-трех тысяч рублей. На данный момент эта сумма составляет всего 100-500 рублей.

За оскорбление ребенком учителя, родители заплатят штраф в размере четырех-пяти тысяч рублей. На данный момент за это законодательство не предусматривает наказания.

Кроме того, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за нанесение побоев учителю. За то же деяние, совершенное группой лиц предлагается лишать свободы сроком до шести лет. По действующему законодательству несовершеннолетних ставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. В крайнем случае ученика исключают из школы. Иного наказания нет.

По словам председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко, учителя все чаще становятся жертвами насилия.