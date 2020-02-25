Спикер Гордумы Екатеринбурга усомнился в эффективности работы женщин в полиции
Сегодня, 12:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге председатель Гордумы Игорь Володин усомнился в эффективности работы женщин в органах МВД, пишет «Правда УрФО».
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С этим заявлением спикер выступил во время доклада врио начальника УМВД по Екатеринбургу Андрея Швыдченко. Володин подчеркнул, что в институте МВД становится все больше курсантов женского пола, сейчас их доля составляет 50%.
Как она будет преступника догонять? Догонит ли? Тем более в юбке,заметил Володин.
Депутаты его позицию не разделили, отметив, что в органах МВД достаточно проблем, на которые стоит обратить внимание. В частности, отсутствие жилья у сотрудников, низкие заработные платы. Депутаты предложили рассмотреть вопрос обеспечения полицейских жильем на муниципальном уровне.
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