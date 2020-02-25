Спикер Гордумы Екатеринбурга усомнился в эффективности работы женщин в полиции

С этим заявлением спикер выступил во время доклада врио начальника УМВД по Екатеринбургу Андрея Швыдченко. Володин подчеркнул, что в институте МВД становится все больше курсантов женского пола, сейчас их доля составляет 50%.

Как она будет преступника догонять? Догонит ли? Тем более в юбке,заметил Володин.