Свердловский арбитраж отказался взыскивать 455,9 миллионов рублей с директора ВГОКа
Свердловский областной суд отказался взыскивать с генерального директора «Высокогорского ГОКа» Дмитрия Рыбакина 455,9 миллионов рублей в пользу «ЭнергосбыТ Плюс», сообщает «Федерал Пресс».
По мнению областного суда, иск могло подать само предприятие. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Энергетики отметили на суде, что предприятие, которым руководит Рыбакин, накопило многомиллионный долг за электроэнергию. Однако, суд решил, что «ЭнергосбыТ» не мог требовать возврат долгов с гендиректора, так как убыток от его действий мог понести только сам «Высокогорский ГОК», а не поставщик услуги. Само предприятие иски к гендиректору не подавало.
Решение суда вступит в силу в марте 2020 года. За это время энергетическая компания может его обжаловать.
19 декабря 2019 года на «ВГОКе» начался арест имущества. Общая сумма долга по исполнительному производству превысила 368 миллионов рублей. В 2015 году в отношении предприятия инициировано банкротство, а в 2018 году начата процедура наблюдения. На начало 2019 года общая сумма долга перед кредиторами у предприятия составила больше 2,5 миллиардов рублей.