Свердловский арбитраж отказался взыскивать 455,9 миллионов рублей с директора ВГОКа

По мнению областного суда, иск могло подать само предприятие. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Энергетики отметили на суде, что предприятие, которым руководит Рыбакин, накопило многомиллионный долг за электроэнергию. Однако, суд решил, что «ЭнергосбыТ» не мог требовать возврат долгов с гендиректора, так как убыток от его действий мог понести только сам «Высокогорский ГОК», а не поставщик услуги. Само предприятие иски к гендиректору не подавало.

Решение суда вступит в силу в марте 2020 года. За это время энергетическая компания может его обжаловать.