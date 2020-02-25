Троих жителей Серова будут судить за мошенничество с установкой пожарных датчиков

Один из обвиняемых закупил пожарные извещатели, стоимостью 250 рублей за штуку. Также он сделал для себя и для двух знакомых удостоверения, в которых было написано «Пожар-контроль», печать в документы он поставил у своей знакомой предпринимательницы.