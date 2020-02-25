Троих жителей Серова будут судить за мошенничество с установкой пожарных датчиков
Сегодня, 21:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Серове трое мужчины предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Подсудимые устанавливали пожарные извещатели в домах у пенсионеров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Один из обвиняемых закупил пожарные извещатели, стоимостью 250 рублей за штуку. Также он сделал для себя и для двух знакомых удостоверения, в которых было написано «Пожар-контроль», печать в документы он поставил у своей знакомой предпринимательницы.
Мужчины приходили в дома к пенсионерам, показывали поддельные документы и убеждали в необходимости установки извещателей. При этом обвиняемые брали с пожилых людей суммы от 2 тысяч рублей до 12 тысяч рублей за установку датчиков.
От действий подсудимых пострадали 32 человека, нанесенный ущерб оценивается в 141 тысячу рублей. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей