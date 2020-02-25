Цветков предложил врачам ОДКБ в Екатеринбурге составить коллективный договор

Министр здравоохранения региона Андрей Цветков озвучил итоги проверки ОДКБ. Некоторые заявления медиков были подтверждены. В качестве решения Цветков предложил совместно составить коллективный договор. Он также попросил вести диалог с руководством, чтобы в новом документе учли интересы сторон и он был составлен быстро.

Проверка показала, что в штатном расписании имеются дублирующие должности, в результате их сократили. Кроме того, имелись недочеты и в начислении заработной платы. В Минздраве отметили, что по ходу проверки администрация больницы исправляла замечания.