Цветков предложил врачам ОДКБ в Екатеринбурге составить коллективный договор
По результатам проверки областной детской клинической больницы Екатеринбурга, где 113 медиков пожаловались на низкие зарплаты, врачам было предложено принять участие в совместном составлении коллективного договора, сообщает «Уралинформбюро».
Министр здравоохранения региона Андрей Цветков озвучил итоги проверки ОДКБ. Некоторые заявления медиков были подтверждены. В качестве решения Цветков предложил совместно составить коллективный договор. Он также попросил вести диалог с руководством, чтобы в новом документе учли интересы сторон и он был составлен быстро.
Проверка показала, что в штатном расписании имеются дублирующие должности, в результате их сократили. Кроме того, имелись недочеты и в начислении заработной платы. В Минздраве отметили, что по ходу проверки администрация больницы исправляла замечания.
Ранее, сотрудники ОДКБ разместили в интернете обращение, в котором рассказали о низких зарплатах. В среднем, врачи в учреждении получают 40-50 тысяч рублей, а средний медперсонал — 20-30 тысяч рублей. При этом, областной Минздрав заявил, что в регионе зарплата медиков составляет около 70 тысяч рублей. В результате была организована внеплановая проверка больницы.