В деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом напекли 30 килограммов масленичных блинов
Сегодня, 18:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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24 февраля в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом начались масленичные гуляния. По традиции в этот день прошел конкурс на самые вкусные блины, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Участники должны были предоставить на дегустацию не менее десяти блинов. В этот раз их общий вес составил более 30 килограммов.
Победителями конкурса стала команда из деревни Баронская. Второе место заняли жители Усть-Утки. Замкнули тройку призеров участники из села Елизаветинское, которые украсили свою выпечку куклой из блинов. Приз зрительских симпатий завоевала команда ветеранов металлургического комбината.
В конце праздника по обычаю сожгли соломенную куклу Масленицу.
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