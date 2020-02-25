В Екатеринбурге активисты выставили гроб напротив городской администрации
Сегодня, 19:47ОбществоФото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России»
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В Екатеринбурге активисты «Молодой гвардии Единой России» выставили напротив здания мэрии гроб. Акция прошла в рамках пикета против снюса и никотиновых подушечек, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу движения.
Сюжеты: Екатеринбург
Активисты хотели показать, что они против продажи снюса в России. По словам координатора свердловского МГЕР Артема Николаева, гроб выбран потому, что этот объект может показать, какой вред наносит организму снюс.
Кроме гроба на пикете также были выставлены хоккейные ворота, куда забивали голы упаковкой смеси. Таким образом также выражался протест.
В Екатеринбурге тему запрета снюсов поднимали депутаты. В одной из элитных гимназий родители патрулировали здание с целью предупредить его прием несовершеннолетними. На данный момент в России официально табачные изделия этого типа запрещены, но бестабачные изделия продавались всем.
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