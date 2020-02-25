В Екатеринбурге активисты выставили гроб напротив городской администрации

Активисты хотели показать, что они против продажи снюса в России. По словам координатора свердловского МГЕР Артема Николаева, гроб выбран потому, что этот объект может показать, какой вред наносит организму снюс.

Кроме гроба на пикете также были выставлены хоккейные ворота, куда забивали голы упаковкой смеси. Таким образом также выражался протест.