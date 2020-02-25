В Нижнем Тагиле открылась выставка нагрудных знаков Великой Отечественной войны

В экспозиции представлены более 800 нагрудных знаков, каждый из которых был выпущен к определенной дате, означающей историческое военное событие. Одним из первых в коллекции Ивана Хорошего появился знак «Ветеран 65 армии».

Кроме того, все гости выставки, проходящей в городском центре по работе с ветеранами, смогут узнать об экспонатах подробную информацию, которая размещена на специальных планшетах. Там же представлены агитационные плакаты военных лет.