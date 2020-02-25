В Нижнем Тагиле открылась выставка нагрудных знаков Великой Отечественной войны
Сегодня, 16:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле открылась персональная выставка активиста ветеранского движения Ивана Хорошего, который многие годы коллекционировал нагрудные знаки Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В экспозиции представлены более 800 нагрудных знаков, каждый из которых был выпущен к определенной дате, означающей историческое военное событие. Одним из первых в коллекции Ивана Хорошего появился знак «Ветеран 65 армии».
Кроме того, все гости выставки, проходящей в городском центре по работе с ветеранами, смогут узнать об экспонатах подробную информацию, которая размещена на специальных планшетах. Там же представлены агитационные плакаты военных лет.
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