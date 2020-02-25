За праздничные дни в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД задержали 16 пьяных водителей
Сегодня, 17:14ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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С 21 по 24 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в ходе рейдов выявили 64 случая нарушения ПДД водителями, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В праздничные выходные на территории города сотрудники Госавтоинспекции осуществляли два рейда — «Безопасная дорога», направленный на выявление водителей, выезжающих на встречную полосу, и «Стоп контроль» — на пресечение фактов пьяной езды.
В ходе профилактических мероприятий выявлено 64 случая нарушения правил дорожного движения. Из них 41 водитель выехал на «встречку», два человека нарушили правила обгона, пять водителей ехали по дороге с односторонним движением во встречном направлении, еще 16 человек находились за рулем в нетрезвом виде.
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