За праздничные дни в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД задержали 16 пьяных водителей

В праздничные выходные на территории города сотрудники Госавтоинспекции осуществляли два рейда — «Безопасная дорога», направленный на выявление водителей, выезжающих на встречную полосу, и «Стоп контроль» — на пресечение фактов пьяной езды.

В ходе профилактических мероприятий выявлено 64 случая нарушения правил дорожного движения. Из них 41 водитель выехал на «встречку», два человека нарушили правила обгона, пять водителей ехали по дороге с односторонним движением во встречном направлении, еще 16 человек находились за рулем в нетрезвом виде.