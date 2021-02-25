Что такое интернет-эквайринг и как его выбрать

Что такое интернет-эквайринг
Организации обязаны вести бизнес в соответствии с нормами законодательства в области безналичной оплаты. Компания заключает договор на оказание услуг, а банк получает определенную комиссию от суммы платежей. Банковская организация берет на себя техническую составляющую эквайринга.
Услуги эквайринга дают возможность проведения расчетов без использования оборудования. Он подходит для работы интернет-магазина и других видов деятельности, когда нет физического контакта между продавцом и покупателем.
Метод подходит по ряду требований закона:
Сервис интернет-эквайринга переадресовывает покупателя на страницу банка. Здесь в специальную форму вводятся личные данные, затем средства списываются со счета клиента. Операция проводится в безопасном защищенном режиме.
Используя этот способ приема оплаты, продавец может увеличить оборот от продаж через интернет. Часто интернет-эквайринг предоставляется по льготным комиссиям.
При выборе стоит обратить внимание на условия договора. Ряд сервисов взимает фиксированный платеж за оказанные услуги, некоторые работают с абонентской платой. Ряд банков предлагает каждый месяц оплачивать конкретную сумму за оказанные услуги. Эквайер должен работать с большинством провайдеров на рынке.
Основной критерий выбора – тариф на услугу. Средний процент составляет на момент начала 2021 года время от 2,5% до 4%.
Лучше выбрать банк, который работает только по предоплате или добавляет комиссию к самой оплате при получении товара. Покупатель будет внимательнее делать выбор при платеже, уменьшится и количество возвратов.
Онлайн-эквайринг обладает важными достоинствами, несмотря на комиссии. Часто между выбором товара и его оплатой клиенту приходится ждать звонка сотрудника интернет-магазина. Только после него выставляется счет на оплату, проводится платеж. Это занимает много времени. Если магазин подключен к эквайрингу, клиент переводит деньги продавцу сразу после выбора товара.
На рынке финансовых услуг работает много банков, которые предоставляют конкурентные услуги. Рассмотрим самые популярные.
Сервис ЮKassa сотрудничает с 5 крупнейшими банками России и принимает платежи с электронных кошельков, наличными и даже списанием средств с баланса телефона клиента. Здесь есть функция предавторизации, чтобы замораживать деньги на счету клиента и потом их списывать или возвращать покупателю.
Основные преимущества сервиса ЮКасса:
Эквайринг для интернет-магазина может быть интегрирован без помощи разработчиков. Существует более 100 модулей для подключения ЮКассы к сайту. Собственник интернет-магазина оплачивает только комиссию эквайринга, тарифы зависят от выбранного способа оплаты.
ЮКасса принимает и выставляет платежи (регулярные или единовременные). Проводит выплаты, оформляет кредитные услуги. Есть возможность подключения к социальным сетям, сформировав счет на оплату.
Агрегатор работает с 2003 года, но подключать его могут только юридические лица. Постоянно развиваются и совершенствуются механизмы взаимодействия с клиентом. Средний размер комиссии составляет 2,7%. Пользователи системы выделяют хорошую техническую поддержку, многоуровневый анализ платежей.
Сервис обеспечивает высокую защиту от мошенников. В PayAnyWay отсутствует размер минимальной оплаты. Комиссия за сервис компенсируется увеличением оборота и круга возможных покупателей.
Система ДеньгиOnline позволяет подключать к ней сайты на основных CMS. Это один из старейших агрегаторов, работающий с 2006 года. Здесь проводят оплату 40 способами. Система работает с картами, электронными кошельками и другими. Если произойдет ошибка или сбой, незаметно для покупателя система переключится на другой способ.
Комиссия зависит от способа оплаты и ее размера (2,5-6%). Из минусов пользователи отмечают отсутствие онлайн поддержки. Нет оперативного решения вопросов, клиент должен звонить на горячую линию.
С развитием карт, электронных кошельков, возникла необходимость оплачивать товары или услуги на сайте продавца. Эквайринг повышает конкурентоспособность продавца, расширив круг возможных клиентов. Сервисы постоянно развиваются, предлагают больше функций, а также растет безопасность совершения сделок.
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