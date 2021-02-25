Что такое интернет-эквайринг и как его выбрать

Сервисы интернет-эквайринга

Онлайн-эквайринг обладает важными достоинствами, несмотря на комиссии. Часто между выбором товара и его оплатой клиенту приходится ждать звонка сотрудника интернет-магазина. Только после него выставляется счет на оплату, проводится платеж. Это занимает много времени. Если магазин подключен к эквайрингу, клиент переводит деньги продавцу сразу после выбора товара.