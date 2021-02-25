Форум «Эстафета поколений» состоится 27 февраля в Нижнем Тагиле

Форум «Эстафета поколений» состоится 27 февраля в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Всероссийский форум «Эстафета поколений» состоится 27 февраля в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие пройдет в ДК имени Ивана Васильевича Окунева. Начало в 11.00.

В программу форума входит проведение второго тура финала всероссийского конкурса на лучшего ветерана-наставника «Опыт. Эстафета. Будущее» и ярмарка проектов ветеранских организаций.

Также в Городском Дворце молодежи состоится гала-концерт XXVII регионального фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер».

Напомним, семинар пройдет с 25 по 28 февраля в городах трудовой доблести. На Среднем Урале данными городами является Нижний Тагил и Екатеринбург. Данный проект направлен на взаимодействие системы молодежных и ветеранских общественных организаций через деятельность наставников. В общей сложности в нем поучаствуют представители 50 регионов России.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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