Форум «Эстафета поколений» состоится 27 февраля в Нижнем Тагиле

Напомним, семинар пройдет с 25 по 28 февраля в городах трудовой доблести. На Среднем Урале данными городами является Нижний Тагил и Екатеринбург. Данный проект направлен на взаимодействие системы молодежных и ветеранских общественных организаций через деятельность наставников. В общей сложности в нем поучаствуют представители 50 регионов России.