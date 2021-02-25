Форум «Эстафета поколений» состоится 27 февраля в Нижнем Тагиле

Мероприятие пройдет в ДК имени Ивана Васильевича Окунева. Начало в 11.00.
В программу форума входит проведение второго тура финала всероссийского конкурса на лучшего ветерана-наставника «Опыт. Эстафета. Будущее» и ярмарка проектов ветеранских организаций.
Также в Городском Дворце молодежи состоится гала-концерт XXVII регионального фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер».
Напомним, семинар пройдет с 25 по 28 февраля в городах трудовой доблести. На Среднем Урале данными городами является Нижний Тагил и Екатеринбург. Данный проект направлен на взаимодействие системы молодежных и ветеранских общественных организаций через деятельность наставников. В общей сложности в нем поучаствуют представители 50 регионов России.