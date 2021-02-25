Карельские врачи засняли на видео работу Шандаловича в "красной зоне"

Карельские врачи засняли на видео работу Шандаловича в "красной зоне"

Сегодня, 17:45ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Медики Медвежьегорской ЦРБ записали на видео, как работает в реанимационном отделении с больными COVID-19 председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

Шандалович трудится волонтером в ковидном госпитале с осени прошлого года, сообщает karelinform.ru. В эти выходные он отправился в районную больницу после возложения цветов к братской могиле Медвежьегорска - традиционное событие в честь 23 февраля.

По специальности спикер парламента Карелии врач - анестезиолог-реаниматолог. В Медвежьегорске он начал трудовой путь в 1991 году. Устроившись изначально врачом-анестезиологом, он смог стать главным врачом больницы. Когда в регионе началась пандемия, Шандалович выразил желание поддержать врачей в тяжелое время.

Как отметил Шандалович, в период пандемии в медицине складывается сложная ситуация в связи с большим потоком больных и нехваткой специалистов. Он добавил, что будет помогать в ковидных отделениях, пока в этом будет необходимость.

Председатель ЗС отметил тяжелую работу сотрудников “красной” зоны. В настоящее время в Медвежьегорской ЦРБ находятся под наблюдением 63 больных коронавирусом. В январе таких пациентов было более 90.

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