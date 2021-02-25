Количество вакансий для дворников в Свердловской области увеличилось почти в 2,5 раза

Количество вакансий для дворников с начала года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года.

С начала 2021 года для них было открыто около 395 вакансий. Из этого числа больше всего дворников (86%) требуется в Екатеринбурге. Также этих работников активно нанимают в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других городах Свердловской области. Чаще всего дворников ищут на работу в гостиницы и рестораны. Также в них нуждаются работодатели отраслей «Строительство, недвижимость» и «Услуги для бизнеса». В 76% вакансий опыт дворникам не требуется, в основном работодатели предлагают полную занятость. Безусловно, возросший спрос на дворников связан с ограничением пассажирского сообщения с другими странами — прежде эти вакансии часто занимали мигранты, число которых сегодня заметно сократилось,пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Средняя зарплата, которую предлагают дворникам в регионе составляет 24,3 тысячи рублей. В среднем по России работодатели за эту работу предлагают 29,1 тысячи рублей. В целом по стране с начала 2021 года было открыто 13 293 вакансии дворников, что в 2,2 раза больше, чем год назад. Напомним, в Свердловской области с начала 2021 года количество вакансий в в общепите выросло в 2,3 раза по сравнению показателями 2020 года.

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