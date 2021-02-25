Личный прием предпринимателей проведет в марте глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Прием организуется по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей, которые были нарушены на территории региона, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Встреча состоится 3 марта с 10.00 до 12.00 в центре «Мой бизнес» на улице Мира, 2а. Желающим присутствовать на приеме необходимо предварительно записаться по телефону: (343) 223-62-74. При этом необходимо будет сообщить наименование организации; фамилию, имя, отчество; контактный номер телефона; тему или интересующий вопрос.
На приеме необходимо иметь при себе документы, подтверждающие статус предпринимательской деятельности и удостоверяющие личность. Представителям компаний также надо предоставить документы, подтверждающие право действовать от имени предпринимателя.
Прием будет проведен с обязательным соблюдением противоэпидемических норм, присутствующие должны быть в масках или респираторах.
Напомним, с 10 февраля Владислав Пинаев возобновил личный прием жителей Нижнего Тагила. Из-за пандемии коронавируса, встречи с гражданами проходят в онлайн-формате.