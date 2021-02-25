Личный прием предпринимателей проведет в марте глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Встреча состоится 3 марта с 10.00 до 12.00 в центре «Мой бизнес» на улице Мира, 2а. Желающим присутствовать на приеме необходимо предварительно записаться по телефону: (343) 223-62-74. При этом необходимо будет сообщить наименование организации; фамилию, имя, отчество; контактный номер телефона; тему или интересующий вопрос.