Партия Пенсионеров призвала ликвидировать пенсионный фонд и отменить ЕГЭ

Партия Пенсионеров призвала ликвидировать пенсионный фонд и отменить ЕГЭ

Сегодня, 20:07Общество
В Партии пенсионеров заявили о готовности участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в сентябре 2021 года. Такое решение было принято по итогам конференции «Партия пенсионеров — стратегия для всех поколений».

Своими главными целями партия поставила ликвидацию Пенсионного фонда и полную отмену ЕГЭ, сообщает nashgorod.ru.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что уровень социальной защиты и медицины в России не соответствует природному и человеческому достоянию страны. Он сказал о необходимости изменить мнение о том, что социальные расходы тормозят развитие экономики.

Бураков также считает, что нынешняя социальная поддержка не решает вопрос бедности, а, наоборот, его консервирует. По его словам, Партия пенсионеров идет в Госдуму, чтобы это изменить.

Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов заявил, что политсила подготовила программу по восстановлению социальной справедливости. Она включает в себя проблему профессионального переобучения граждан предпенсионного возраста. Полыганов отметил, что дополнительное образование должно учитывать реальные потребности людей, а сам процесс переобучения должен контролироваться членами партии.

«Пенсии должны начисляться за стаж, а не за возраст. А размер пенсий по всей России должен быть не ниже, чем в Москве», — заявил Полыганов.

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