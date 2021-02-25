Руководителей “дочек” хозяйственных обществ включили в список должностных лиц

В соответствии с подписанным документом, руководителей дочерних организаций хозяйственных обществ, подконтрольных РФ и ее субъектам, включили в перечень должностных лиц. После вступления указа в силу данную категорию управляющих смогут привлекать к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, превышением должностных полномочий и халатностью.
Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что таким образом, Владимир Путин перекрыл лазейки для нечистых на руку чиновников, которые больше не смогут создавать дочерние организации и назначать на руководящие посты “своих” людей, чтобы затем проводить махинации с государственной собственностью. Ранее руководителей таких организаций не могли привлекать к уголовной ответственности.
Авторами канала отмечается, что это не единственная инициатива, повышающая эффективность управления госсобственностью. Так, в настоящее время на рассмотрении находится предложение Министерства финансов, в соответствии с которым чиновникам запретят занимать управляющие должности в компаниях, если у них или их родственников есть часть акций предприятия.