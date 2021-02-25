Руководителей “дочек” хозяйственных обществ включили в список должностных лиц

Авторами канала отмечается, что это не единственная инициатива, повышающая эффективность управления госсобственностью. Так, в настоящее время на рассмотрении находится предложение Министерства финансов, в соответствии с которым чиновникам запретят занимать управляющие должности в компаниях, если у них или их родственников есть часть акций предприятия.