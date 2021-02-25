Сервис по поиску эвакуированных на войне родственников заработал в Нижнем Тагиле

Сервис по поиску эвакуированных на войне родственников заработал в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сервис, который позволяет найти информацию об эвакуированных во время войны родственниках, начал функционировать в Нижнем Тагиле.

Новая система носит название «Великая Отечественная война. Эвакуированные в Нижний Тагил», а работа над проектом была начата в 2020 году, сообщает ТК «ОТВ».

Информация формируется на основе документов Нижнетагильского городского исторического архива, на данный момент портал имеет свыше пяти тысяч записей. Планируется, что в базе будут сведения о 20 тысячах гражданах.

В быстрый поиск достаточно будет внести, например, лишь фамилию человека, либо фамилию и имя, и поиск выдаст результат,рассказала ведущий архивист Нижнетагильского городского исторического архива Екатерина Гаврилова.

Видео:ТК "ОТВ"

Напомним, 25 февраля стало известно, что в Нижнем Тагиле разыскиваются родственники участника Великой Отечественной войны Наконечного Филиппа Давыдовича.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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