Влюбленные из Нижнего Тагила поженились на шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!»

Молодожены обвенчались в местной церкви. Они устроили свадьбу в классическом стиле с бюджетом в 150 тысяч рублей. Тагильчане отказались от привычных подарков от гостей в пользу платного входа на торжество, сообщает пресс-служба телеканала.
По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу. Они должны оценить торжества своих конкуренток по ряду критериев и выставить оценки. Пара, набравшая наибольшее число баллов, становится победителем.
Напомним, в декабре 2020 года фотограф из Нижнего Тагила Надежда Кренева приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ.