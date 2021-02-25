Влюбленные из Нижнего Тагила поженились на шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!»

Молодожены обвенчались в местной церкви. Они устроили свадьбу в классическом стиле с бюджетом в 150 тысяч рублей. Тагильчане отказались от привычных подарков от гостей в пользу платного входа на торжество, сообщает пресс-служба телеканала.