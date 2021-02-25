Влюбленные из Нижнего Тагила поженились на шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!»

Влюбленные из Нижнего Тагила поженились на шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!»

Сегодня, 15:37ОбществоФото: пресс-служба телеканала "Пятница!"
Киридия и Иван из Нижнего Тагила оказались в числе участников проекта «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Молодожены обвенчались в местной церкви. Они устроили свадьбу в классическом стиле с бюджетом в 150 тысяч рублей. Тагильчане отказались от привычных подарков от гостей в пользу платного входа на торжество, сообщает пресс-служба телеканала.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу. Они должны оценить торжества своих конкуренток по ряду критериев и выставить оценки. Пара, набравшая наибольшее число баллов, становится победителем.

Фото:пресс-служба телеканала "Пятница!"

Напомним, в декабре 2020 года фотограф из Нижнего Тагила Надежда Кренева приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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