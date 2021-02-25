За прошлый год кредитный портфель банка «Открытие» превысил 1,6 трлн рублей

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал СМИ о финансовых показателях финансово-кредитного учреждения за 2020 год. По его словам, чистая прибыль почти достигла планки в 85 млрд рублей.

По информации Задорнова, в 2020 году кредитный портфель банка вырос на 200 млрд рублей и составил 1,6 трлн. А объем клиентских средств почти достиг 2 трлн рублей, сообщает muksun.fm. На 19%, в сравнении с 2019 годом, выросла выдача розничных кредитов. Всего их было выдано на 281 млрд рублей. Банк занял пятое место в России по объему выдачи ипотечных кредитов. По темпам роста необеспеченного кредитования он находится на второй строчке. Портфель кредитов для малого и среднего бизнеса сейчас превышает 150 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом он вырос на 20%. Показатель роста средств предпринимателей в банке составил 56%. Сейчас этот портфель составляет 320 млрд рублей. Рекордно вырос портфель корпоративных кредитов – он превысил 1 трлн рублей, рост составил 13%. Следует отметить, что «Открытие» первым из российских банков начал поддерживать малых и средних предпринимателей в период пандемии. Субъекты МСП получили 3400 кредитов на общую сумму 35 млрд рублей. На корпоративные и инвестпроекты банк выделил 85 млрд рублей. В общей сложности за минувший год банк выдал клиентам свыше 160 млрд рублей.

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