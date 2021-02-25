Заместитель главы МВД Нижнего Тагила временно возглавил полицию Первоуральска

Напомним, экс-руководителя полиции Первоуральска Олега Грехова обвиняют в получении взятки. Следствие считает, что Грехов передал записи переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам и получил за это 300 тысяч рублей. Полицейского задержали в ноябре 2018 года. Распечатки переговоров экс-главы столицы Урала обнаружились, когда был задержан бывший прокурор Алексей Карпов. Последний был приговорен к 25 годам за заказные убийства. Сам Ройзман предположил, что Карпов хотел свести с ним счеты из-за того, что бывший глава Екатеринбурга критиковал деятельность прокурора.