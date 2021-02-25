Заместитель главы МВД Нижнего Тагила временно возглавил полицию Первоуральска

Заместитель главы МВД Нижнего Тагила временно возглавил полицию Первоуральска

Сегодня, 15:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Замглавы МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Вячеслав Шведчиков назначен временно исполняющим обязанности начальника полиции Первоуральска, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

Полковник Шведчиков управляет полицией Первоуральска с 1 февраля 2021 года. Предполагается, что он пробудет в должности два месяца. Его место заместителя в Нижнем Тагиле временно занял подполковник Владимир Саматов.

Полковник полиции Вячеслав Шведчиков
Фото:Официальный сайт МУ МВД России «Нижнетагильское»

Решение о назначении тагильского полицейского принял руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.

Вячеслав Шведчиков родился в Ирбите. Среднее образование получил в Туринске. Был призван и направлен к прохождению воинской службы на Дальнем Востоке в пограничных войсках. Начинал службу в правоохранительных органах в должности милиционера-кинолога. Занимал пост начальника криминальной милиции. Закончил высшее учебное заведение МВД. В полиции Вячеслав Шведчиков имеет выслугу 24 года, с 2018 является начальником полицию Нижнего Тагила, заместителем начальника МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, экс-руководителя полиции Первоуральска Олега Грехова обвиняют в получении взятки. Следствие считает, что Грехов передал записи переговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана третьим лицам и получил за это 300 тысяч рублей. Полицейского задержали в ноябре 2018 года. Распечатки переговоров экс-главы столицы Урала обнаружились, когда был задержан бывший прокурор Алексей Карпов. Последний был приговорен к 25 годам за заказные убийства. Сам Ройзман предположил, что Карпов хотел свести с ним счеты из-за того, что бывший глава Екатеринбурга критиковал деятельность прокурора.

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