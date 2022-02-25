25 суток получил житель Березовского за участие в несанкционированном митинге

На 25 суток арестован житель Березовского за участие в несанкционированной антивоенной акции. Это было первое решение по задержанным 24 февраля.

На молодого человека был составлен административный протокол за повторное нарушение правил проведения митингов, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу суда. 25 февраля судами Екатеринбурга будет рассмотрено еще несколько протоколов в отношении задержанных. Им грозит арест до 30 суток, штраф или обязательные работы. Несмотря на то, что организаторов у акций не было, составляются протоколы и на тех, кто вышел на одиночные пикеты. Им вменяется организация несогласованного мероприятия. По словам правозащитников, их с трудом пускают, так как из-за коронавируса введен карантин. Также на заседания не допускаются и представители СМИ. Напомним, стихийная акция против войны на Украине прошла в Екатеринбурге вечером 24 февраля. В ней приняли участие сотни человек. Около 100 человек в результате были задержаны. Точная цифра устанавливается.

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