Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на Донбассе

На 24 февраля из Донбасса в Россию эвакуировались более 105 тысяч человек. Из них 6 тысяч приняла Ростовская область. Многие из них сейчас размещены в лагерях беженцев. Дети определены в детские сады и школы. Решаются вопросы с питанием и обеспечением проживания семей.