Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на Донбассе

Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на Донбассе
Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на Донбассе
Сегодня, 03:59ОбществоФото: Следственный комитет Российской Федерации

Глава СК России взял на контроль расследование преступлений ВСУ на Донбассе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Ростовской области. Он поручил ускорить расследование преступлений в отношении граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Сотрудники СК обсуждали ситуацию на Донбассе. Кроме председателя ведомства в совещании принимали участие его подчиненные из Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской областей и Крыма.

Александра Бастрыкина интересовало расследование уголовных дел, связанных с обстрелами вооруженными силами Украины приграничной территории России. И материалы по допросам граждан из Донецкой и Луганской народных республик.

Председателю СК сообщили, что за последние 8 лет касательно Украины и Донбасса в частности, возбуждено 481 уголовное дело. Среди фигурантов чиновники, политики, националисты, военнослужащие ВСУ и другие. Всего — более 180 лиц.

Пострадавшими в результате преступлений числятся 5,5 тысяч мирных жителей. С 2014 года на Донбассе погибли более 2,6 тысяч человек. Количество уничтоженных больниц, школ, детсадов и других социальных объектов перевалило за 2,2 тысячи.

В рамках уголовных дел допрошены более 146 тысяч человек. Более 22 тысяч человек официально признаны потерпевшими, из них около 2,4 тысячи — дети.

За последние сутки только в Ростовской области России упало 14 снарядов. Разрушен пограничный пост регионального управления ФСБ. И уже доказано экспертами: это дело рук ВСУ. Снаряды прилетели с подконтрольной Украине территории.

На 24 февраля из Донбасса в Россию эвакуировались более 105 тысяч человек. Из них 6 тысяч приняла Ростовская область. Многие из них сейчас размещены в лагерях беженцев. Дети определены в детские сады и школы. Решаются вопросы с питанием и обеспечением проживания семей.

Заслушав доклады, Александр Бастрыкин попросил ускорить ход расследования уголовных дел. Это важно для проведения суда в отношении украинских военных преступников.

Образовательным учреждениям России по итогу совещания в Ростовской области поручено подготовиться к приему детей из Донбасса на обучение.

Также Александр Бастрыкин побывал в лагерях беженцев и попросил проживающих там оказать помощь органам следствия в изобличении военных преступников. А для подтверждения фактов проявления геноцида на Донбассе следователи будут теперь опираться на методики, которые применяют другие страны при расследовании преступлений времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время на Донбассе продолжается военная операция, цель которой — обеспечение безопасности граждан ДНР и ЛНР.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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