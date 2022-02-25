Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления ВСУ на Донбассе

Сотрудники СК обсуждали ситуацию на Донбассе. Кроме председателя ведомства в совещании принимали участие его подчиненные из Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской областей и Крыма.
Александра Бастрыкина интересовало расследование уголовных дел, связанных с обстрелами вооруженными силами Украины приграничной территории России. И материалы по допросам граждан из Донецкой и Луганской народных республик.
Председателю СК сообщили, что за последние 8 лет касательно Украины и Донбасса в частности, возбуждено 481 уголовное дело. Среди фигурантов чиновники, политики, националисты, военнослужащие ВСУ и другие. Всего — более 180 лиц.
Пострадавшими в результате преступлений числятся 5,5 тысяч мирных жителей. С 2014 года на Донбассе погибли более 2,6 тысяч человек. Количество уничтоженных больниц, школ, детсадов и других социальных объектов перевалило за 2,2 тысячи.
В рамках уголовных дел допрошены более 146 тысяч человек. Более 22 тысяч человек официально признаны потерпевшими, из них около 2,4 тысячи — дети.
За последние сутки только в Ростовской области России упало 14 снарядов. Разрушен пограничный пост регионального управления ФСБ. И уже доказано экспертами: это дело рук ВСУ. Снаряды прилетели с подконтрольной Украине территории.
На 24 февраля из Донбасса в Россию эвакуировались более 105 тысяч человек. Из них 6 тысяч приняла Ростовская область. Многие из них сейчас размещены в лагерях беженцев. Дети определены в детские сады и школы. Решаются вопросы с питанием и обеспечением проживания семей.
Заслушав доклады, Александр Бастрыкин попросил ускорить ход расследования уголовных дел. Это важно для проведения суда в отношении украинских военных преступников.
Образовательным учреждениям России по итогу совещания в Ростовской области поручено подготовиться к приему детей из Донбасса на обучение.
Также Александр Бастрыкин побывал в лагерях беженцев и попросил проживающих там оказать помощь органам следствия в изобличении военных преступников. А для подтверждения фактов проявления геноцида на Донбассе следователи будут теперь опираться на методики, которые применяют другие страны при расследовании преступлений времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время на Донбассе продолжается военная операция, цель которой — обеспечение безопасности граждан ДНР и ЛНР.