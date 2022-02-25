Горячая линия по коронавирусу в Нижнем Тагиле

Еще на заре пандемии COVID-19 в 2020 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о режиме повышенной готовности и необходимости информирования населения о борьбе с эпидемией.
Глава региона тогда заявил о запуске работы специальных горячих линий, куда может позвонить любой пациент и узнать подробную информацию о симптомах, способах обращения в поликлинику, рекомендациях при симптомах простуды и многое другое.
Такая инфопомощь стала весьма актуальной, поскольку граждане, впервые столкнувшись с неизвестной болезнью, стали паниковать, бесперебойно звонить в скорую помощь, вызывать врачей при малейших симптомах ОРВИ. Чтобы разграничить панику и реальную необходимость в помощи, и стали работать операторы. Специалисты выслушивают пациентов, отвечают на вопросы, записывают причины обращений, рекомендуют, что нужно делать в той или иной ситуации: когда лучше дождаться участкового врача, а когда вызывать скорую помощь. Все это касается помощи как детям, так и взрослым.
В данный момент жители Нижнего Тагила могут обратиться по следующим номерам горячих линий:
Если в начале пандемии вызов врача на дом при малейших симптомах ОРВИ и подозрении на коронавирус был в порядке вещей, то сейчас, когда регионы накрывают целые волны эпидемий и заражения носят массовый характер, правила обращения за медпомощью были пересмотрены и введен ряд корректив.
Так, в прошлом году в Свердловской области утвердили новые правила вызова врача на дом. Причем касается это не только ковида. Теперь, согласно регламенту, жители региона имеют право вызвать специалиста домой лишь при серьезных признаках болезни. А именно: температура тела выше 38 градусов, тошнота и рвота при повышенном артериальном давлении, диарея с частым стулом.
Заведующая неотложным отделением ЦГБ № 2 Анжелина Щепелина:
«Раньше основанием для оказания медицинской помощи на дому считались аналогичные симптомы заболевания, только без указания количественных показателей. Исходя из тяжести симптомов заболевания пациенту направляют участкового врача или врача неотложной помощи. Если речь идёт о серьёзном состоянии пациента, врачи неотложной помощи обязаны по регламенту приехать в течение двух часов. Если у пациента не наблюдается острого болезненного состояния и соответствующих симптомов, то ему нужно обратиться в поликлинику самостоятельно».
Отмечается, что обладатели полиса ОМС могут бесплатно вызвать доктора на дом, обратившись по телефону в поликлинику по месту жительства, через сайт медучреждения (для этого нужно зарегистрироваться на портале и открыть личный кабинет). Можно также лично оставить заявку в регистратуре поликлиники, за пациента это могут сделать родственники или соседи.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что на сегодняшний момент из почти четырех тысяч обращений в подстанцию скорой помощи менее половины (около 1,7 тысячи) вызовов реально имеют под собой основания для отправки бригады на домашний адрес. Почти 500 — 700 обращений переводятся в амбулаторно-поликлиническую службу. Остальные звонящие обращаются за справочной информацией. То есть задают вопросы о том, где взять тест, как вызвать медсестру для сдачи ПЦР, а также хотят узнать, как открыть больничный лист в связи с карантином, где сделать бесплатное КТ и так далее.
По регламенту скорая помощь должна приехать в течение 20 минут, а неотложная — в течение двух часов. Но в связи с участившимися вызовами скорой помощи вследствие разгула омикрона возникает много жалоб на то, что бригады приезжают очень поздно, а то и вовсе прибывают на другой день или же вообще игнорируют вызов.
Что же делать, если самочувствие человека ухудшается, а скорой помощи все нет и нет. Здесь действовать нужно по ситуации, советуют эксперты. Так, если пациенту стало хуже, он потерял сознание, а температура поднялась еще выше, стоит сделать повторный звонок диспетчеру, который обязан присвоить вызову более высокую категорию срочности. Как следствие, это должно ускорить приезд бригады.
ВАЖНО!
Поводом для повторного звонка в службу скорой медицинской помощи должно быть только ухудшение состояния пациента и появление у него новых, опасных для жизни симптомов (нарушение дыхания, сердцебиение, одышка, судороги, потеря сознания).
Также подлежит рассмотрению вариант, при котором родные могут самостоятельно доставить пациента в стационар, где ему окажут экстренную медпомощь и при необходимости госпитализируют.
В большинстве случаев медики призывают население не паниковать и терпеливо ожидать приезда специалистов: если заявка принята, то услуга обязательно будет оказана, хоть и с небольшим опозданием.
Сегодня в связи с участившимися обращениями в амбулаторно-поликлиническую службу при подозрении на COVID-19 действует новое правило — пациентов с умеренными признаками вирусной инфекции и температурой ниже 38 градусов приглашают на прием непосредственно в поликлинику.
Как правило, записываться в этом случае не нужно. Врачи принимают без перерыва. Пациенты в порядке живой очереди могут попасть на осмотр к терапевту, чтобы получить направление на анализы (прежде всего это ПЦР-тест и, возможно, КТ, исходя из состояния легких больного) и первичное назначение для терапии.
При обращении в поликлинику по ОМС жители Нижнего Тагила могут рассчитывать на бесплатный ПЦР-тест на выявление COVID-19. А вот тест на антитела — этот анализ тоже является очень востребованным у граждан, — скорее всего, придется сдавать уже в частном порядке, в любой коммерческой лаборатории.
Как правило, результаты ПЦР-анализа известны уже через один — два дня и приходят пациенту на мобильный телефон. Также результаты теста можно узнать в личном кабинете на «Госуслугах». Отметим, что положительный результат теста станет основанием для получения пациентом разрешительного QR-кода для посещения торговых центров, точек общепита, развлекательных мероприятия и прочих публичных мест.
В большинстве случаев врач в качестве терапии назначает противовирусные средства, так называемые иммуномодуляторы. Они усиливают ответ иммунной системы для более качественного противостояния вирусу. Также в списке лекарств противоковидной терапии обязательно значатся витамины С и D. Кроме того, врач рекомендует обильное питье: травяные чаи, морсы, компоты, лимонады. Часто в поликлиниках пациентам выдают противовирусные средства отечественного производства, созданные специально для борьбы с коронавирусом. Это «Коронавир», «Фавипиравир», «Авифавир» и другие аналоги данного препарата.
Посещать врача при открытии больничного теперь вовсе необязательно. Все можно сделать на дому — по телефону. Нужно просто позвонить в поликлинику по месту жительства и пригласить врача на дом, который после осмотра и подтверждения заболевания выпишет больничный лист.
Также врач может по телефону проконсультировать больного и при наличии у того симптомов COVID-19 открыть больничный дистанционно. Закрывать документ не нужно, это произойдет автоматически через определенный период. Перед тем, как это произойдет, лечащий врач должен связаться с пациентом и узнать, как тот себя чувствует, пройден ли весь курс лечения, не возникло ли осложнений.