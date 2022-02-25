Губернатор Куйвашев настаивает на помощи бизнеса уральцам из-за ситуации на Донбассе

У нас есть крупные проекты, которые, я уверен, мы не забросим: это строительство ЕКАД, строительство новых районов в Екатеринбурге, развитие науки и «зеленых» технологий. Я надеюсь, что несмотря на все происходящее, нам удастся максимально сохранить уровень жизни людей. И бизнес нам в этом поможет, подытожил губернатор.