Губернатор Куйвашев настаивает на помощи бизнеса уральцам из-за ситуации на Донбассе

Губернатор Куйвашев настаивает на помощи бизнеса уральцам из-за ситуации на Донбассе
Губернатор Куйвашев настаивает на помощи бизнеса уральцам из-за ситуации на Донбассе
Сегодня, 17:47ОбществоФото: TagilCity.ru
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил промышленникам и банкирам региона оказать помощь свердловчанам.

Ближайшей целью губернатор ставит сохранение уровня жизни жителей Свердловской области. С такими словами Евгений Куйвашев выступил на годовом собрании Свердловского Союза промышленников и предпринимателей.

Встреча с бизнесом пришлась на сложный для нашей страны период. В ближайшее время одна из главных наших задач — помочь жителям максимально избежать экономических последствий от международных событий, написал глава региона на своей странице в Instagram.

В связи с этим Евгений Куйвашев обратился к бизнесменам и промышленникам региона для сосредоточения сил на разработке собственной продукции, техники, инженерных решений.

У нас есть крупные проекты, которые, я уверен, мы не забросим: это строительство ЕКАД, строительство новых районов в Екатеринбурге, развитие науки и «зеленых» технологий. Я надеюсь, что несмотря на все происходящее, нам удастся максимально сохранить уровень жизни людей. И бизнес нам в этом поможет, подытожил губернатор.

Напомним, из-за военной операции РФ на территории Украины мировое сообщество отреагировало введением новых санкций в адрес российских предприятий и банковского сектора.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевсанкцииДНР и ЛНР
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы