Губернатор Куйвашев настаивает на помощи бизнеса уральцам из-за ситуации на Донбассе

Ближайшей целью губернатор ставит сохранение уровня жизни жителей Свердловской области. С такими словами Евгений Куйвашев выступил на годовом собрании Свердловского Союза промышленников и предпринимателей.
Встреча с бизнесом пришлась на сложный для нашей страны период. В ближайшее время одна из главных наших задач — помочь жителям максимально избежать экономических последствий от международных событий, написал глава региона на своей странице в Instagram.
В связи с этим Евгений Куйвашев обратился к бизнесменам и промышленникам региона для сосредоточения сил на разработке собственной продукции, техники, инженерных решений.
У нас есть крупные проекты, которые, я уверен, мы не забросим: это строительство ЕКАД, строительство новых районов в Екатеринбурге, развитие науки и «зеленых» технологий. Я надеюсь, что несмотря на все происходящее, нам удастся максимально сохранить уровень жизни людей. И бизнес нам в этом поможет, подытожил губернатор.
Напомним, из-за военной операции РФ на территории Украины мировое сообщество отреагировало введением новых санкций в адрес российских предприятий и банковского сектора.