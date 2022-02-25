Мать арестованного за избиение женщин в Екатеринбурге настаивает на его невиновности

Мать арестованного за избиение женщин в Екатеринбурге настаивает на его невиновности
Мать арестованного за избиение женщин в Екатеринбурге настаивает на его невиновности
Сегодня, 09:10ОбществоФото: 1MI
Мама одного из подростков, подозреваемых в нападении на женщину с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге, настаивает на его невиновности.

В драку приятели ввязались, чтобы защититься, рассказывает ее сын. Пострадавшая Надежда Глазова якобы пыталась натравить собаку, пишет Е1.

При этом, женщина утверждает, что ссорились стороны только в автобусе. Мама подростка не отрицает, что подростки вели себя не воспитанно и громко разговаривали, но девушка начала обзывать их, называя «чурками».

Мой сын сказал, что на этом конфликт закончился, но когда они повернули к «Монетке», там была мама этой девушки с большой собакой, и она дала команду «фас». Парни испугались и, конечно, стали защищаться. Поэтому и получилась драка,говорит мама одного из подростков.

Сама женщина хотела бы поговорить с пострадавшими и прояснить ситуацию, но правоохранители не дают их контакты. Родителей подростков поддерживает глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области.

Он принес публичные извинения женщинам. По его словам, молодые люди повели себя неправильно.

Вину пусть определит суд, но я желаю пострадавшим здоровья и поскорее встать на ноги, рассказал руководитель диаспоры Шахин Шыхлински.

Надежде Глазовой уже была проведена операция на ноге. Теперь ей предстоит реабилитация. Она подтвердила, что дочь была напугана после конфликта в автобусе и встречать ее мама пришла с собакой. Однако спустить она ее не пыталась.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеизбиениенападениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы