Мать арестованного за избиение женщин в Екатеринбурге настаивает на его невиновности

Мама одного из подростков, подозреваемых в нападении на женщину с дочерью на Сортировке в Екатеринбурге, настаивает на его невиновности.

В драку приятели ввязались, чтобы защититься, рассказывает ее сын. Пострадавшая Надежда Глазова якобы пыталась натравить собаку, пишет Е1. При этом, женщина утверждает, что ссорились стороны только в автобусе. Мама подростка не отрицает, что подростки вели себя не воспитанно и громко разговаривали, но девушка начала обзывать их, называя «чурками». Мой сын сказал, что на этом конфликт закончился, но когда они повернули к «Монетке», там была мама этой девушки с большой собакой, и она дала команду «фас». Парни испугались и, конечно, стали защищаться. Поэтому и получилась драка,говорит мама одного из подростков. Сама женщина хотела бы поговорить с пострадавшими и прояснить ситуацию, но правоохранители не дают их контакты. Родителей подростков поддерживает глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области. Он принес публичные извинения женщинам. По его словам, молодые люди повели себя неправильно. Вину пусть определит суд, но я желаю пострадавшим здоровья и поскорее встать на ноги, рассказал руководитель диаспоры Шахин Шыхлински. Надежде Глазовой уже была проведена операция на ноге. Теперь ей предстоит реабилитация. Она подтвердила, что дочь была напугана после конфликта в автобусе и встречать ее мама пришла с собакой. Однако спустить она ее не пыталась. Все эпизоды нападений южан на жителей Екатеринбурга поручил установить Бастрыкин

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