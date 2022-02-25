Мать арестованного за избиение женщин в Екатеринбурге настаивает на его невиновности

В драку приятели ввязались, чтобы защититься, рассказывает ее сын. Пострадавшая Надежда Глазова якобы пыталась натравить собаку, пишет Е1.
При этом, женщина утверждает, что ссорились стороны только в автобусе. Мама подростка не отрицает, что подростки вели себя не воспитанно и громко разговаривали, но девушка начала обзывать их, называя «чурками».
Мой сын сказал, что на этом конфликт закончился, но когда они повернули к «Монетке», там была мама этой девушки с большой собакой, и она дала команду «фас». Парни испугались и, конечно, стали защищаться. Поэтому и получилась драка,говорит мама одного из подростков.
Сама женщина хотела бы поговорить с пострадавшими и прояснить ситуацию, но правоохранители не дают их контакты. Родителей подростков поддерживает глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области.
Он принес публичные извинения женщинам. По его словам, молодые люди повели себя неправильно.
Вину пусть определит суд, но я желаю пострадавшим здоровья и поскорее встать на ноги, рассказал руководитель диаспоры Шахин Шыхлински.
Надежде Глазовой уже была проведена операция на ноге. Теперь ей предстоит реабилитация. Она подтвердила, что дочь была напугана после конфликта в автобусе и встречать ее мама пришла с собакой. Однако спустить она ее не пыталась.