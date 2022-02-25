Минобороны РФ выступило с обращением к украинцам

Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут, говорится в сообщении.
Там отметили, что руководство Украины применяет те же методы, что и террористы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с речью 24 февраля. Он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик ДНР и ЛНР он принял решение начать спецоперацию. По словам главы государства, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако она стремится к демилитаризации.