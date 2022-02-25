Минобороны РФ выступило с обращением к украинцам

Министерство обороны Российской федерации решило обратиться к гражданам Украины с заявлением. В ведомстве отметили, что военные силы никакие удары по жилым кварталам Киева наносить не будут.

Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут, говорится в сообщении. Там отметили, что руководство Украины применяет те же методы, что и террористы. Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с речью 24 февраля. Он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик ДНР и ЛНР он принял решение начать спецоперацию. По словам главы государства, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако она стремится к демилитаризации.

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