Календарная зима в самом разгаре, и многие любители загородной жизни оставили свои дачи до лучших времен, а те, кто предпочитал проводить там выходные или каникулы, все реже навещают свои «места силы».

Чтобы красиво «попрощаться» с дачей до весны и не переживать за ее сохранность, лучше всего обезопасить ее на время отсутствия и обеспечить своему имуществу надежную страховую защиту. К сожалению, наши соотечественники не слишком охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении с прагматичными европейцами, которые не мыслят своей жизни без всевозможных полисов. А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. Это можно сделать, например, с помощью полиса «СОГАЗ-Дом» от лидера страхового рынка России* — компании «СОГАЗ». Данная страховая программа покрывает все основные риски, такие как пожар, взрыв, стихийное бедствие, кража или постороннее проникновение. То есть ровно то, что нужно для спокойной жизни «на расстоянии». С помощью такого полиса комплексной страховой защитой можно обеспечить не только жилой, дачный дом или коттедж, но и дополнительные строения и сооружения на вашем участке, включая их конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, системы коммуникаций и оборудование, а также домашнее имущество, находящееся в застрахованных строениях. Таким образом, имея полис «СОГАЗ-Дом», вы не будете переживать и восстанавливать свое имущество, если вдруг случится непредвиденное. Это особенно актуально в наши дни, когда стоимость стройматериалов стремительно растет, а цена на полис остается неизменной и в любом случае несравнимо меньше, чем размер ущерба в случае неприятностей. Оформить такой полис несложно — для этого не понадобятся никакие осмотры. При этом вы можете выбрать подходящие именно для вас условия страхования, а также застраховать по одному полису несколько объектов или дополнительные строения. А если у вас уже есть действующий полис страхования в АО «СОГАЗ», вы можете воспользоваться возможностью приобрести полис «СОГАЗ-Дом» с экономией до 50%**! QR код на лендинг https://shop.sogaz.ru/dom/ Подробную информацию о полисе «СОГАЗ-Дом» можно получить по телефону контактного центра АО «СОГАЗ» 8 800 333 0 888 или в ближайшем офисе компании. * По объему страховой премии на основании данных Банка России за 9 месяцев 2021 года. ** При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 50%. С условиями акции можно ознакомиться по телефону 8 800 333 0 888. Лицензия Банка России СИ № 1208. АО «СОГАЗ».

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