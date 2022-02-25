Новостные сайты в Украине «виснут» и выдают ошибки доступа

Новостные сайты в Украине «виснут» и выдают ошибки доступа
Новостные сайты в Украине «виснут» и выдают ошибки доступа
Сегодня, 10:43ОбществоФото: pixabay.com

Сайты ряда информационных ресурсов на Украине не загружаются

На Украине стали плохо загружаться и не открываются некоторые новостные сайты. Это показал мониторинг, проведенный редакцией TagilCity.ru.

Еще 24 февраля власти Украины заявляли о том, что из-за начавшейся военной операции в стране не будут отключать интернет. Однако сегодня многие новостные сайты Незалежной выдают ошибки и сбиваются.

TagilCity.ru отсмотрел 100 наиболее читаемых сайтов. Оказалось, что не загружаются примерное 30% из них. Причину этого Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины не объясняет, но сообщается о введении чрезвычайного режима управления для систем оперативно-технического управления коммуникационными сетями.

Напомним, в настоящее время на территории Украины продолжается военная операция. Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ выводят из строя объекты военной инфраструктуры, включая командные пункты и узлы управления связи. В Министерстве обороны подчеркивают, что удары по объектам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов не наносятся.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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