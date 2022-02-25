Новостные сайты в Украине «виснут» и выдают ошибки доступа

Еще 24 февраля власти Украины заявляли о том, что из-за начавшейся военной операции в стране не будут отключать интернет. Однако сегодня многие новостные сайты Незалежной выдают ошибки и сбиваются.
TagilCity.ru отсмотрел 100 наиболее читаемых сайтов. Оказалось, что не загружаются примерное 30% из них. Причину этого Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины не объясняет, но сообщается о введении чрезвычайного режима управления для систем оперативно-технического управления коммуникационными сетями.
Напомним, в настоящее время на территории Украины продолжается военная операция. Силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке ВС РФ выводят из строя объекты военной инфраструктуры, включая командные пункты и узлы управления связи. В Министерстве обороны подчеркивают, что удары по объектам обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов не наносятся.