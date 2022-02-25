Новостные сайты в Украине «виснут» и выдают ошибки доступа

TagilCity.ru отсмотрел 100 наиболее читаемых сайтов. Оказалось, что не загружаются примерное 30% из них. Причину этого Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины не объясняет, но сообщается о введении чрезвычайного режима управления для систем оперативно-технического управления коммуникационными сетями.