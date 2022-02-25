Облаву на мигрантов устроили полицейские под Екатеринбургом

Так, 24 февраля на рынках Верхней Пышмы и Среднеуральска работали полиция и ОМОН. Это мероприятие проведено с целью выявления нелегалов, фактов использования поддельных паспортов, незаконного использования иностранных работников, а также усиления контроля за режимом пребывания на территории страны, сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».