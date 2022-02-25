Облаву на мигрантов устроили полицейские под Екатеринбургом

Облаву на мигрантов устроили полицейские под Екатеринбургом
Облаву на мигрантов устроили полицейские под Екатеринбургом
Сегодня, 16:16ОбществоФото: 1MI

Силовики провели рейд по выявлению нелегалов под Екатеринбургом

Рейд по выявлению незаконных мигрантов провели полицейские под Екатеринбургом. В результате выявлено шесть нарушений законодательства.

Так, 24 февраля на рынках Верхней Пышмы и Среднеуральска работали полиция и ОМОН. Это мероприятие проведено с целью выявления нелегалов, фактов использования поддельных паспортов, незаконного использования иностранных работников, а также усиления контроля за режимом пребывания на территории страны, сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».

Всего проверено 86 человек и выявлено 6 нарушений. На мигрантов составлено шесть административных протоколов. В полиции отмечают, что иностранцы при проверке документов не оказывали сопротивления.

Такие же рейды проходили на овощебазе № 4 и Сортировке в Екатеринбурге после того, как двое подростков избили женщину и ее мать на автобусной остановке.

Сюжеты:
Екатеринбург
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