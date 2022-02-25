Осужденные по делу экс-главы ГИБДД Нижнего Тагила Чернова обжаловали приговор

Апелляционная жалоба поступила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 21 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, приговор был оглашен 14 февраля 2022 года. Анатолий Чернов получил 2 года колонии-поселения, командир взвода Сергей Петухов 10 месяцев. При этом Чернову запрещено два года занимать посты в правоохранительных органах. Двое госавтоинспекторов Денис Холстинин и Константин Бабушкин приговорены к 9 месяцам лишения свободы каждый с запретом работать в силовых структурах на 1 год и 9 месяцев.
Все четверо обвинялись в превышении должностных полномочий. Они не привлекли к ответственности за пьяное вождение сына депутата городской думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича.
Он, желая избежать ответственности, позвонил отцу. Базилевич старший позвонил начальнику полиции Ибрагиму Абдулкадырову и попросил выяснить обстоятельства задержания. Он, в свою очередь, позвонил Чернову и попросил выяснить ситуацию, пояснив, что задержанный является сыном высокопоставленного должностного лица. По мнению суда, Чернов знал, что нужно составить протокол и запретить водителю управлять транспортом. Однако он поручил отпустить его и вернуть автомобиль.
В отношении самого Базилевича в связи с данными событиями в свердловском отделении партии «Единая Россия» рассматривается возможность исключения его из состава политического блока.