Осужденные по делу экс-главы ГИБДД Нижнего Тагила Чернова обжаловали приговор

Осужденные по делу экс-главы ГИБДД Нижнего Тагила Чернова обжаловали приговор
Осужденные по делу экс-главы ГИБДД Нижнего Тагила Чернова обжаловали приговор
Сегодня, 10:20ОбществоФото: 1MI
Осужденные экс-полицейские по делу бывшего главы ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова обжаловали приговор, вынесенный за превышение должностных полномочий.

Апелляционная жалоба поступила в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 21 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, приговор был оглашен 14 февраля 2022 года. Анатолий Чернов получил 2 года колонии-поселения, командир взвода Сергей Петухов 10 месяцев. При этом Чернову запрещено два года занимать посты в правоохранительных органах. Двое госавтоинспекторов Денис Холстинин и Константин Бабушкин приговорены к 9 месяцам лишения свободы каждый с запретом работать в силовых структурах на 1 год и 9 месяцев.

Все четверо обвинялись в превышении должностных полномочий. Они не привлекли к ответственности за пьяное вождение сына депутата городской думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича.

Он, желая избежать ответственности, позвонил отцу. Базилевич старший позвонил начальнику полиции Ибрагиму Абдулкадырову и попросил выяснить обстоятельства задержания. Он, в свою очередь, позвонил Чернову и попросил выяснить ситуацию, пояснив, что задержанный является сыном высокопоставленного должностного лица. По мнению суда, Чернов знал, что нужно составить протокол и запретить водителю управлять транспортом. Однако он поручил отпустить его и вернуть автомобиль.

В отношении самого Базилевича в связи с данными событиями в свердловском отделении партии «Единая Россия» рассматривается возможность исключения его из состава политического блока.

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