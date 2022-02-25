Осужденные по делу экс-главы ГИБДД Нижнего Тагила Чернова обжаловали приговор

Напомним, приговор был оглашен 14 февраля 2022 года. Анатолий Чернов получил 2 года колонии-поселения, командир взвода Сергей Петухов 10 месяцев. При этом Чернову запрещено два года занимать посты в правоохранительных органах. Двое госавтоинспекторов Денис Холстинин и Константин Бабушкин приговорены к 9 месяцам лишения свободы каждый с запретом работать в силовых структурах на 1 год и 9 месяцев.