Разгонять антивоенные митинги в Екатеринбурге будут оперативники уголовного розыска

Разгонять антивоенные митинги в Екатеринбурге будут оперативники уголовного розыска
Разгонять антивоенные митинги в Екатеринбурге будут оперативники уголовного розыска
Сегодня, 07:53ОбществоФото: E1
Для разгона антивоенных митингов в Екатеринбурге начали привлекать оперативников уголовного розыска.

Причиной стало то, что ОМОН отправлен в командировку на Украину, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. При этом в патрульно-постовой службе, по словам собеседника, некомплект составляет почти половину штата с учетом заболевших. Поэтому решено выводить оперативников.

Эта ситуация, по словам источника, вызывает у многих раздражение, так как они не понимают, почему должны заниматься разгоном митингов, а не ловить преступников.

Напомним, 24 февраля в Екатеринбурге вечером более сотни человек собрались в центре города на антивоенный митинг. На нем были задержаны около 39 человек.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРЕкатеринбург
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