Разгонять антивоенные митинги в Екатеринбурге будут оперативники уголовного розыска

Причиной стало то, что ОМОН отправлен в командировку на Украину, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. При этом в патрульно-постовой службе, по словам собеседника, некомплект составляет почти половину штата с учетом заболевших. Поэтому решено выводить оперативников.