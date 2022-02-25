Разгонять антивоенные митинги в Екатеринбурге будут оперативники уголовного розыска

Причиной стало то, что ОМОН отправлен в командировку на Украину, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. При этом в патрульно-постовой службе, по словам собеседника, некомплект составляет почти половину штата с учетом заболевших. Поэтому решено выводить оперативников.
Эта ситуация, по словам источника, вызывает у многих раздражение, так как они не понимают, почему должны заниматься разгоном митингов, а не ловить преступников.
Напомним, 24 февраля в Екатеринбурге вечером более сотни человек собрались в центре города на антивоенный митинг. На нем были задержаны около 39 человек.