Сайт по продаже «липовых» медотводов от вакцинации COVID-19 заблокирован в Тагиле

Незаконный сайт по продаже фейковых медотводов от вакцинации по коронавирусу был заблокирован в Нижнем Тагиле по решению Тагилстровского суда.

Сотрудники транспортной прокуратуры выявили в интернете сайт, на котором предлагалось приобрести справку о медотводе от прививки от коронавируса с доставкой в Нижний Тагил. Вход на ресурс осуществлялся в здании железнодорожного вокзала с использованием бесплатной сети Wi-Fi. Доступ на сайт был свободным, однако установить его владельца не удалось. Суд решил, что наличие такого ресурса побуждает граждан к противозаконным действиям и совершению преступлений. В результате сайт был заблокирован, пишет ИА «Новый город». Напомним, за изготовление фальшивых QR-кодов в Верхнем Тагиле была задержана начальник фельдшерско-акушерского пункта. За услуги она получила более 20 тысяч рублей. Фельдшер задержана за изготовление «липовых» QR-кодов в Верхнем Тагиле

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