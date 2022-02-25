Смогут ли тагильчане летать отдыхать при новых санкциях

Туры за границу в Нижнем Тагиле

Отдых на юге России, по мнению местных туристических организаций, возобновится в привычном режиме, а вот что будет дальше с турами за границу, предположить компании не могут. Пока что ограничения не коснулись самых популярных направлений — Египта, Турции, Доминиканы и Кубы — говорит директор подразделения «Пангея» в Нижнем Тагиле Наталья Неберко.