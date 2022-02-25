Смогут ли тагильчане летать отдыхать при новых санкциях

25 февраля в стране практически ежеминутно меняются обстоятельства из-за реакции иностранных государств на военную операцию России на Украине. Крупные банки попали под санкции США и Великобритании, в их числе оказались Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. Япония прекратила выдачу виз для россиян, а рейсы внутри России то отменяют, то возобновляют.
Из-за новых санкций против банков, по прогнозам самих финансовых организаций, могут возникнуть проблемы с переводами и другими операциями за границей. Помимо этого, стоимость путевок за границу стремительно ползет вверх.
Турфирмы Нижнего Тагила продолжают продавать путевки за границу и на юг России, сообщили редакции TagilCity.ru пять представителей данной сферы. Спрос на ближайшие даты, по словам директора турагентства Дарьи Цеповой, значительно снизился, но тагильчане продолжают интересоваться путевками на ближайшие праздники и школьные каникулы, которые начнутся в марте этого года.
Туристы у нас все летают. И по расписанию все спокойно, рассказала редакции TagilCity.ru директор туристической компании.
О том, что ситуация с вылетами остается стабильной, сообщают руководители еще четырех тагильских компаний. По их словам, туристы за последние два дня не испытали трудностей во время отдыха за границей или по возвращении домой.
Отдых на юге России, по мнению местных туристических организаций, возобновится в привычном режиме, а вот что будет дальше с турами за границу, предположить компании не могут. Пока что ограничения не коснулись самых популярных направлений — Египта, Турции, Доминиканы и Кубы — говорит директор подразделения «Пангея» в Нижнем Тагиле Наталья Неберко.
Более того, тагильчане, купившие путевки заранее, не пытаются их аннулировать, добавила директор компании «Тагилтур» Елена Шибанова.
По словам представителей турфирм, среди их клиентов появилось волнение по поводу предстоящего отдыха, на что компании отвечают, что пока что ситуация остается стабильной, но что будет дальше — неизвестно.
С конца марта, по словам Дарьи Цеповой, цены на иностранные курорты начали расти. Причиной стали изменения на валютном рынке. Директор не рекомендует своим клиентам приобретать туры заранее, так как в случае введения новых ограничений, деньги за билеты, по ее словам, останутся у туроператора.
По новым постановлениям деньги не будут возвращать, они будут на депозитах у туроператоров. Кому это нужно? Где гарантия, что туроператор не обанкротится?задается вопросом Дарья Цепова.
Цены за границу на конец апреля и начало мая в среднем увеличились на 20%, добавила директор компании «Тагилтур» Елена Шибанова.
Туристический сезон на юге России начнется в мае. Сейчас компании, несмотря на нестабильную ситуацию в стране, продолжают продажу билетов. По словам директора турфирмы Дарьи Цеповой, организации ориентируются на аналогичную ситуацию, произошедшую в 2020 году из-за коронавирусных ограничений. Тогда русский юг открылся самым первым, поэтому ожидать, что тагильчане не смогут поехать к морю в этом году, не стоит.
Все-таки для пополнения казны, налогов, нашей стране это необходимо. Продаем Сочи, Крым пока нет. Тоже непонятно, что там как будет, сказала Дарья Цепова.
Россияне продолжают бронировать отели на юге страны, рассказала редакции TagilCity.ru владелица отеля в Анапе. Спрос снизился, тем не менее, жители не хотят отменять отдых у моря. Пока что цены на суточное жилье, отметила она, не изменились.
Напомним, что 1 марта Ростуризм прекратил продажу по программе туристического кешбэка из-за нехватки денег. Согласно информации на сайте, средства, выделенные на программу, практически полностью перечислены туристам. Россияне приобрели объем кешбэка превысил 2,5 млрд рублей и составил 12 млрд рублей.