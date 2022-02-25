За гибель катавшегося на капоте рабочего водителю из Первоуральска грозит до 12 лет

Перед судом в Первоуральске предстанет водитель лесозаготовительной машины. Он обвиняется в смерти рабочего, которого он перевозил, в ДТП.

Мужчине предъявлено обвинение по статье за нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, 18 октября 2021 года обвиняемый был на делянке недалеко от поселка Северный в Екатеринбурге. Вместе с ним были обрубщик сучьев и разнорабочий. Они распивали спиртное. После этого один из мужчин отправился в магазин. Через некоторое время обвиняемый и второй знакомый поехали на трелевочной чокерной машине встречать обрубщика. Обвиняемый знал, что людей вне кабины перевозить запрещено, но посадил обоих знакомых на капот. В какой-то момент разнорабочий упал и попал под колеса транспорта. В результате он скончался от полученных травм на месте. Обвиняемый вину признал в полном объеме.

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