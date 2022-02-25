За гибель катавшегося на капоте рабочего водителю из Первоуральска грозит до 12 лет

За гибель катавшегося на капоте рабочего водителю из Первоуральска грозит до 12 лет
За гибель катавшегося на капоте рабочего водителю из Первоуральска грозит до 12 лет
Сегодня, 14:15ОбществоФото: pixabay.com
Перед судом в Первоуральске предстанет водитель лесозаготовительной машины. Он обвиняется в смерти рабочего, которого он перевозил, в ДТП.

Мужчине предъявлено обвинение по статье за нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 18 октября 2021 года обвиняемый был на делянке недалеко от поселка Северный в Екатеринбурге. Вместе с ним были обрубщик сучьев и разнорабочий. Они распивали спиртное. После этого один из мужчин отправился в магазин. Через некоторое время обвиняемый и второй знакомый поехали на трелевочной чокерной машине встречать обрубщика.

Обвиняемый знал, что людей вне кабины перевозить запрещено, но посадил обоих знакомых на капот. В какой-то момент разнорабочий упал и попал под колеса транспорта. В результате он скончался от полученных травм на месте.

Обвиняемый вину признал в полном объеме.

Сюжеты:
Первоуральск
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