За гибель катавшегося на капоте рабочего водителю из Первоуральска грозит до 12 лет

Мужчине предъявлено обвинение по статье за нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 18 октября 2021 года обвиняемый был на делянке недалеко от поселка Северный в Екатеринбурге. Вместе с ним были обрубщик сучьев и разнорабочий. Они распивали спиртное. После этого один из мужчин отправился в магазин. Через некоторое время обвиняемый и второй знакомый поехали на трелевочной чокерной машине встречать обрубщика.
Обвиняемый знал, что людей вне кабины перевозить запрещено, но посадил обоих знакомых на капот. В какой-то момент разнорабочий упал и попал под колеса транспорта. В результате он скончался от полученных травм на месте.
Обвиняемый вину признал в полном объеме.