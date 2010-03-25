Час личной ответственности. Портал TagilCity – партнер акции WWF «Час Земли»

По данным www.wwf.ru, если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году нам понадобится ВТОРАЯ планета, чтобы удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище, чтобы найти возможность складировать отходы.

Как сообщает радио «Маяк. Нижний Тагил», количество стран и регионов, которые уже подтвердили свое участие в Часе Земли 2010, бьет прошлогодние рекорды. В акции примут участие 102 страны и региона, что на 14 больше чем в 2009-м.

Портал TagilCity стал одним из партнеров акции. Директор портала TagilCity.ru, Алексей Зеланд, так прокомментировал это решение: «Проблемы охраны окружающей среды для Нижнего Тагила особенно актуальны. А с помощью портала TagilCity мы можем привлечь к ним внимание людей».

Акцию поддерживают Русское радио, телеканал «ТНТ», Живой Журнал, Toyota, Intel и другие крупные компании.