Евгений Фурманов будет работать работать в комиссии по бюджету и экономической политике г. Н. Тагил
25 марта 2010, 17:25ОбществоArtem
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Новый депутат от 23-го округа Евгений Фурманов всё-таки будет работать в комиссии по бюджету и экономической политике.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании нижнетагильской городской Думы. Евгений Фурманов займет в комиссии место Владимира Радаева, который останется только председателем комиссии по социальной политике.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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