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Евгений Фурманов будет работать работать в комиссии по бюджету и экономической политике г. Н. Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Фурманов будет работать работать в комиссии по бюджету и экономической политике г. Н. Тагил

25 марта 2010, 17:25ОбществоArtem
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