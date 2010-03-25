И снова праздник к нам приходит! Вечер "Бухгалтера, гуляем! Отчеты сдали - отдыхаем!"

– Можем и для генеральных директоров праздник организовать, и дляпредставителей других профессий».

Несмотря на заголовок афиши, на концерте ждут всех желающих внезависимости от рода деятельности. Так что если не хватает праздника –этот концерт для вас!

Бухгалтером ты можешь и не быть, но на концерте сходить обязан!