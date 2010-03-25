И снова праздник к нам приходит! Вечер "Бухгалтера, гуляем! Отчеты сдали - отдыхаем!"
25 марта 2010, 09:07ОбществоИрина Гольмгрейн
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Давно известно: чтобы хорошо работать, надо вовремя и хорошо отдыхать. Поэтому развлекательно-семейный центр «First» решил сделать весенний подарок бухгалтерам. «Нам пришла идея собрать под одной крышей представителей одной профессии, чтобы люди могли пообщаться и отдохнуть, - рассказывает администратор развлекательно-семейного центра «First» Ульяна Балыкова.
– Можем и для генеральных директоров праздник организовать, и дляпредставителей других профессий».
Несмотря на заголовок афиши, на концерте ждут всех желающих внезависимости от рода деятельности. Так что если не хватает праздника –этот концерт для вас!
Бухгалтером ты можешь и не быть, но на концерте сходить обязан!
26 марта в 19.00, ТЦ Кит, ресторан "Патрик" на вечер "Бухгалтера, гуляем!Отчеты сдали - отдыхаем!"
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