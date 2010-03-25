Компании в сфере ЖКХ не противятся объединению
25 марта 2010, 17:06ОбществоArtem
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Компании, работающие в сфере ЖКХ не против собственного укрупнения и объединения с конкурентами.
Как передает Накануне.RU, об этом сообщил председатель региональной энергетической комиссии Николай Подкопай. По его словам, трудности, связанные с объединением, все же возникают, однако они продиктованы сложностями урегулирования юридических вопросов. Так, компании, подлежащие объединению, могут иметь разные формы собственности. Кроме того, отметил он, у акционерных обществ могут возникать спорные моменты с акционерами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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