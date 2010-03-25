Компании в сфере ЖКХ не противятся объединению

Как передает Накануне.RU, об этом сообщил председатель региональной энергетической комиссии Николай Подкопай. По его словам, трудности, связанные с объединением, все же возникают, однако они продиктованы сложностями урегулирования юридических вопросов. Так, компании, подлежащие объединению, могут иметь разные формы собственности. Кроме того, отметил он, у акционерных обществ могут возникать спорные моменты с акционерами.